Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü

Katil Youtuber'ın para için cinayeti işlediği iddia edildi. Olay 5 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen dondurmacı Halil Karakız'ın babası Mehmet Karakız konuştu. Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısının babası Cengiz Gökçek'ten alacağı olan 15 bin lirayı almak için gittiğini belirten baba, yaşananları şöyle anlattı: "Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş ama parayı vermiyor. Bu arada da adam iş yerini kapatıp Kıbrıs'a kaçmış. Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor. Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Bundan sonra olayın peşine düşeceğiz, cezasını çeksin. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Bazı arkadaşlarına da söylemiş. Zaten yanlarına kalmaz, adalete güveniyorum ve saygım sonsuz."
Arif Gökçek, Halil Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra denize attı.
Halil Karakız'ın ölümü sevenlerini üzdü. Babası Mehmet Karakız, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
Arif Gökçek, Halil Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra denize attı.
Halil Karakız'ın ölümü sevenlerini üzdü. Babası Mehmet Karakız, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
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