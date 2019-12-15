Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü

Arif Gökçek, Halil Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra denize attı.







Halil Karakız'ın ölümü sevenlerini üzdü. Babası Mehmet Karakız, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

Youtuber'ın para için cinayeti işlediği iddia edildi. Olay 5 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Youtubertarafından öldürülen dondurmacıın babasıkonuştu. Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısının babası'ten alacağı olan, yaşananları şöyle anlattı: "Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş ama parayı vermiyor.Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor. Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Bundan sonra olayın peşine düşeceğiz, cezasını çeksin. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Bazı arkadaşlarına da söylemiş. Zaten yanlarına kalmaz, adalete güveniyorum ve saygım sonsuz."