İçkiye dikkat!

İstanbul'da emniyet güçleri, yılbaşı öncesinde harekete geçti. Dün yapılan sahte içki operasyonunda piyasa değeri 14 milyon 200 bin lira olan 256 ton içki ele geçirilirken 80 kişi gözaltına alındı. Son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarlı olan sahte ve kaçak içkiler Vatan İl Emniyet müdürlüğünde sergilendi.
- Yaşam
- 15.12.2019
- Gazete
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