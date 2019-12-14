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Aslan’a para Başak’a çocuk! Aralık ayında burcunuz neler söylüyor?

olanlar eğer yatırım düşünüyorsanız, dolunay fırsatını paraya çevirin. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 'Aralık ayında burcunuz neler söylüyor?' yazı dizisi....

Dolunayda yatırım yapın

olanlar eğer yatırım düşünüyorsanız, dolunay fırsatını paraya çevirin...

ASLAN BURCU 23 TEMMUZ–22 AĞUSTOS
12 Aralık'ta İkizler burcunda meydana gelecek dolunayda sosyal çevreniz genişlerken, arkadaşlarınızla yatırım, iş ortaklığı yapabilir, finansal kazanç sağlayabilirsiniz.

17-22 Aralık tarihleri arasında özel hayatınız ile ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz.

24-26 Aralık tarihleri arasında finansal konularla ilgili ani, güzel, tatmin edici yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şans sizlerden yana. Kendinize zaman ayırmalı çeşitli hobiler, spor ve sanatla iç içe olmalısınız. Eğer çocuklarınız varsa biraz gerginlik yaşayabilirsiniz.



Gökyüzünün size mottosu: 16 Aralık sizin için ani, sürpriz, maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı. Bolluk, bereket de sizinle olacak.

ŞANSLI GÜNLER: 15, 24, 26, 27 ve 28 Aralık.

KRİTİK GÜNLER: 22 Aralık'a dikkat ediniz.

BAŞAK BURCU 23 AĞUSTOS–22 EYLÜL
12 Aralık İkizler burcunda yaşanacak dolunay, kariyer hayatınızda ani değişikliklere sebep olabilir. Önemli gelişmeler yaşarken iş ortaklarınız ile ilgili hayal kırıklığına uğrayabilir, ufak sorunlarla yüz yüze gelebilirsiniz.



14-24 Aralık tarihlerinde yer değişikliği yapabilir, tadilat ile meşgul olabilirsiniz.

20-21 Aralık tarihlerinde fırsat ve şansı; hamilelik, çocuk, aşk, yurt dışı seyahatleri gibi konularda yakalayabilirsiniz.

23 Aralık civarı biraz bütçenizi zorlayabilir, keyifsel harcamalarınızı abartabilirsiniz.

Gökyüzünün size mottosu: 19 Aralık'ta atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz. Yanılma, kanma ihtimaliniz yüksek.

ŞANSLI GÜNLER: 14, 24, 27, 28 ve 31 Aralık...

KRİTİK : 16, 20, 21 Aralık'a dikkat...

ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ

YARIN: TERAZİ VE AKREP

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