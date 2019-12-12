'Koç'a para 'Boğa'ya imza! Aralık ayında burcunuz neler söylüyor?

Yılın son ayında gökyüzü takvimi ve tutulmalar burçlara etki edecek. Bugün gerçekleşecek olan dolunay, bir yandan finansal konular üzerinde hakimiyet kurup herkesi daha tutumlu olmaya itecek. Diğer yandan ikili ilişkiler üzerinde etkili olacak.
Seyahat: Bu dolunayda beklenmedik, sürpriz ve ani seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız eşyalarınıza ve bavulunuza dikkat etmeniz gerekmekte. Kaybolma riski yüksek.
Taşınma: Ev değiştirmek de gündeminizi meşgul edecek.
Para: Maddi konularda şans yakalayabilir, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Sağlık: Sağlığınıza gerekli özeni göstermelisiniz. Bu ay sırt ağrılarınız artabilir.
İş: Yurt dışı ile ilgili yazışmalarınızda, resmi ve hukuksal anlamda çok dikkatli olmanız gerekiyor.
Yurt dışı: 16 Aralık-24 Aralık tarihleri arasında yeni bir iş girişimi, yurt dışı bağlantılı güzel adımlar atmak için çok uygun.
ŞANSLI GÜNLER:
13, 15, 16, 24 ve 30 Aralık'ta istediğiniz olacak.
KRİTİK GÜNLER:
20, 21, 22 VE 29 Aralık'a dikkat edin.
BOĞA BURCU 21 NİSAN-21 MAYIS
Para: Beklenmedik maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Kredilerde aksaklıklar çıkması muhtemeldir.
İş: Bu hafta finansal konularla ilgili imza atmak için uygun değil.
Kolay vize: Yurt dışı ile ilgili konularda vize-pasaport gibi destekleyici şanslar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak için, bir dil öğrenmek için, kitap çıkartmak için de oldukça uygun zamanlardır.
Tutulma: 26 Aralık'taki Güneş tutulması, eğitim ile ilgili konularda, hukuksal ve başka resmi işlerinizde sonlanmalar bitişler yaşatabilir.
ŞANSLI GÜNLER:
27 VE 28 Aralık sizi mutlu edecek.
KRİTİK GÜNLER:
22 Aralık'a dikkat...
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: İKİZLER VE YENGEÇ
Seyahat: Bu dolunayda beklenmedik, sürpriz ve ani seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız eşyalarınıza ve bavulunuza dikkat etmeniz gerekmekte. Kaybolma riski yüksek.
Taşınma: Ev değiştirmek de gündeminizi meşgul edecek.
Para: Maddi konularda şans yakalayabilir, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Sağlık: Sağlığınıza gerekli özeni göstermelisiniz. Bu ay sırt ağrılarınız artabilir.
İş: Yurt dışı ile ilgili yazışmalarınızda, resmi ve hukuksal anlamda çok dikkatli olmanız gerekiyor.
Yurt dışı: 16 Aralık-24 Aralık tarihleri arasında yeni bir iş girişimi, yurt dışı bağlantılı güzel adımlar atmak için çok uygun.
ŞANSLI GÜNLER:
13, 15, 16, 24 ve 30 Aralık'ta istediğiniz olacak.
KRİTİK GÜNLER:
20, 21, 22 VE 29 Aralık'a dikkat edin.
BOĞA BURCU 21 NİSAN-21 MAYIS
Para: Beklenmedik maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Kredilerde aksaklıklar çıkması muhtemeldir.
İş: Bu hafta finansal konularla ilgili imza atmak için uygun değil.
Kolay vize: Yurt dışı ile ilgili konularda vize-pasaport gibi destekleyici şanslar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak için, bir dil öğrenmek için, kitap çıkartmak için de oldukça uygun zamanlardır.
Tutulma: 26 Aralık'taki Güneş tutulması, eğitim ile ilgili konularda, hukuksal ve başka resmi işlerinizde sonlanmalar bitişler yaşatabilir.
ŞANSLI GÜNLER:
27 VE 28 Aralık sizi mutlu edecek.
KRİTİK GÜNLER:
22 Aralık'a dikkat...
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: İKİZLER VE YENGEÇ
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