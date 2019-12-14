Burun müjdesi

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'da küresel ısınmayı anlattı. Sonuçlarını sıraladı: Karadeniz burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Isı arttıkça burnumuz daha küçük olacak.
Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi Artvinli Mehmet Özyürek.
Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi Artvinli Mehmet Özyürek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.