Burun müjdesi İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'da küresel ısınmayı anlattı. Sonuçlarını sıraladı: Karadeniz burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Isı arttıkça burnumuz daha küçük olacak.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'da küresel ısınmayı anlattı. Sonuçlarını sıraladı: Karadeniz burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Isı arttıkça burnumuz daha küçük olacak.



Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi Artvinli Mehmet Özyürek. TÜM MANŞETLER