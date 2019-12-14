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Burun müjdesi

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'da küresel ısınmayı anlattı. Sonuçlarını sıraladı: Karadeniz burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Isı arttıkça burnumuz daha küçük olacak.

Burun müjdesi
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon'da küresel ısınmayı anlattı. Sonuçlarını sıraladı: Karadeniz burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Isı arttıkça burnumuz daha küçük olacak.

Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi Artvinli Mehmet Özyürek.

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