Mimar Sinan'ın eserlerinde daha çok estetik öne çıkarılmıştır. Bunun bir nedeni de Sinan'ın bugün yapı statiği denen mühendislik hesaplarını nasıl yaptığının bilinmemesidir. Sinan'ın modern anlamda bir statik hesap yaptığı düşünülemez. Ancak cami ve köprüler üzerine yapılan mühendislik araştırmalarında, eserleri büyük oranda güvenlidir. Sinan, bilimsel bilginin teknolojiye uygulanmadığı bir dönemde yaşamıştı. Ama kendinden önce yapılanları çok iyi inceledi. Taklit etmeden bir sentezle bunları geliştirdi. Kendi üslubunu bularak tarihe damgasını vurdu. Ancak, Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nde 1999 depreminde oluşan hasar gibi bazı sorunlar da vardı elbette! Bunun nedeni de pencerelerin diğer camilerdekinden daha fazla olmasıydı. Sinan'ın her eseri, inşaat mühendisleri tarafından bilgisayarlarla didik didik analiz ediliyor...
Mihrimah Sultan Camii
BİRİM DAİRE METODU
Sinan'ın günümüzdeki gibi hesap yapmadığı, sezgisel ve tecrübeyle, dehayla eserler yaptığı kabul edilir. İnşaat Yüksek Mühendisi Vahit Okumuş, uzun yıllar Sinan'ı araştırdı. "Yığma Yapılar ve Kubbeler Statiği" isimli bir kitap yayınladı. Koca Sinan'ın yöntemlerinin hala bilinmediğini iddia etti. Okumuş'un Sinan için anlattığı en önemli tezi, "Sinan'ın kendisine mahsus gayet matematiksel işlemlerle bir statik hesap yaptığıdır". Okumuş buna 'birim daire metodu' diyor.
Sinan'ın orijinal bir geometrik yöntemle, binaları ve köprüleri ayakta tuttuğunu iddia ediyor. Dizimizi bitirirken şairin "Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?" dediği gibi, eserlerde emek hatta can veren isimsiz usta, kalfa ve işçileri de saygı ve rahmetle analım...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 10
-BİTTİ-
Mihrimah Sultan Camii
BİRİM DAİRE METODU
Sinan'ın günümüzdeki gibi hesap yapmadığı, sezgisel ve tecrübeyle, dehayla eserler yaptığı kabul edilir. İnşaat Yüksek Mühendisi Vahit Okumuş, uzun yıllar Sinan'ı araştırdı. "Yığma Yapılar ve Kubbeler Statiği" isimli bir kitap yayınladı. Koca Sinan'ın yöntemlerinin hala bilinmediğini iddia etti. Okumuş'un Sinan için anlattığı en önemli tezi, "Sinan'ın kendisine mahsus gayet matematiksel işlemlerle bir statik hesap yaptığıdır". Okumuş buna 'birim daire metodu' diyor.
Sinan'ın orijinal bir geometrik yöntemle, binaları ve köprüleri ayakta tuttuğunu iddia ediyor. Dizimizi bitirirken şairin "Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?" dediği gibi, eserlerde emek hatta can veren isimsiz usta, kalfa ve işçileri de saygı ve rahmetle analım...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 10
-BİTTİ-
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