Osmanlı Valisi Halil Rifat Paşa, yolun önemini belirtmek için "Gidemediğin yer senin değildir" demişti. Osmanlı (1299-1923) yayıldığı coğrafyada 260 adet köprü yapmıştır. Bunların hiç kuşkusuz en görkemli olanları, imparatorluğun zirvede olduğu dönemde Koca Sinan eliyle yapılanlardır.
SUYUN İÇİNDE ÇALIŞTILAR
Sinan, Büyükçekmece Köprüsü için günümüz diliyle şöyle yazmıştı: "Yüzlerce dülger ve taşçı toplayarak çalışmaya koyuldum. Köprünün her ayağına itina ile kalyon gibi sanduka hazırlatıp oturttum. Deniz sularını tulumbalar ve büyük tulumlar ile Süleymani devleri çekip, boşalttılar. Güzel ve sağlam sütunlardan oluşan iki-üç adam boyundaki kazıklar, şahmerdan ile temellerine çakıldı. Onun üzerine arşın taşları, sağlam demir kenetlerle kenetlenip, aralarına kurşun akıtılarak tek parça haline getirildi."
Buradan alıyoruz ki Sinan, köprünün ayak temellerini yaparken suyun içinde çalışabilmek için bugün de kullanılan batardo denen tahkimat yapıp, suyu uzaklaştırdıktan sonra da kazık çakmış. Kazıkların üstüne yaptığı uygulama ise günümüzün çok yeni teknolojik uygulaması olan temellere sismik izolatör koymaya çok benziyor.
İŞTE SİNAN'IN ESERLERİ
Tezkirelere göre Sinan'ın yaptığı kesin olan köprülerin isim ve yerleri şöyledir: Meriç'teki Mustafa Paşa Köprüsü, Halkalı'daki Odabaşı Köprüsü, Gebze Dil Deresi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Büyükçekmece Köprüleri (4 köprüden oluşur), Silivri'deki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Vişegrad'daki Drina- Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Haramideredeli Kapuağa Köprüsü, Edirne'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz Köprüleri ve Bolvadin Köprüsü...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 9
YARIN: SİNAN'IN MATEMATİK DEHASI
SUYUN İÇİNDE ÇALIŞTILAR
Sinan, Büyükçekmece Köprüsü için günümüz diliyle şöyle yazmıştı: "Yüzlerce dülger ve taşçı toplayarak çalışmaya koyuldum. Köprünün her ayağına itina ile kalyon gibi sanduka hazırlatıp oturttum. Deniz sularını tulumbalar ve büyük tulumlar ile Süleymani devleri çekip, boşalttılar. Güzel ve sağlam sütunlardan oluşan iki-üç adam boyundaki kazıklar, şahmerdan ile temellerine çakıldı. Onun üzerine arşın taşları, sağlam demir kenetlerle kenetlenip, aralarına kurşun akıtılarak tek parça haline getirildi."
Buradan alıyoruz ki Sinan, köprünün ayak temellerini yaparken suyun içinde çalışabilmek için bugün de kullanılan batardo denen tahkimat yapıp, suyu uzaklaştırdıktan sonra da kazık çakmış. Kazıkların üstüne yaptığı uygulama ise günümüzün çok yeni teknolojik uygulaması olan temellere sismik izolatör koymaya çok benziyor.
İŞTE SİNAN'IN ESERLERİ
Tezkirelere göre Sinan'ın yaptığı kesin olan köprülerin isim ve yerleri şöyledir: Meriç'teki Mustafa Paşa Köprüsü, Halkalı'daki Odabaşı Köprüsü, Gebze Dil Deresi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Büyükçekmece Köprüleri (4 köprüden oluşur), Silivri'deki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Vişegrad'daki Drina- Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Haramideredeli Kapuağa Köprüsü, Edirne'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Yalnızgöz Köprüleri ve Bolvadin Köprüsü...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 9
YARIN: SİNAN'IN MATEMATİK DEHASI
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