Aşkınız iki kat daha güçlü

Dolunay'ın İkizler burcunda meydana gelmesi, İkizler için büyük şans getirecek.
Aşk: Bu ay boyunca aşk hayatınız çok olumlu geçecek. Eşinizle hiç tartışma yaşamayacak, herkese örnek olacaksınız...
Plan: Gerçekçi hedefleriniz için hareket edebilirsiniz. Planlarınızı uygulamak için de Aralık ayı boyunca uygulamaya geçebilirsiniz.
Dikkat: İş ortamında veya iş ortaklarınızla yanlış anlaşmalar, fikir ayrılıkları, gerginlik yaratan durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.
Evlilik için uygun: 29 Aralık tarihine kadar yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evlilik teklifi de alabilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 13, 14, 24, 27, 28 ve 31 Aralık'ta her şey gönlünüzce olacak...
KRİTİK GÜNLER: 16, 20 VE 21 Aralık'a dikkat ediniz...
YENGEÇ BURCU 23 HAZİRAN-22 TEMMUZ
İş ortamı: Ortaklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Mesafeli olun, biraz daha sakin kalın
Diyet: 13-29 Aralık tarihleri arasında diyete başlamak için oldukça uygun. Fiziksel görüntünüzle ilgili yenilikler yapmak için de son derece olumlu açılar mevcut.
İkili ilişki: İlişkilerinizde takıntılı davranmayın. Tutkuyu abartabilirsiniz. Bu ay, sizin için 'tensel çekim' ön planda.
Sağlık: Özellikle böbrek ve ürolojik hastalıklara dikkat etmelisiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 27 ve 29 Aralık'ta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz...
KRİTİK GÜNLER: 16, 21 ve 22 Aralık'ta beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz.
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: ASLAN VE BAŞAK
Aşk: Bu ay boyunca aşk hayatınız çok olumlu geçecek. Eşinizle hiç tartışma yaşamayacak, herkese örnek olacaksınız...
Plan: Gerçekçi hedefleriniz için hareket edebilirsiniz. Planlarınızı uygulamak için de Aralık ayı boyunca uygulamaya geçebilirsiniz.
Dikkat: İş ortamında veya iş ortaklarınızla yanlış anlaşmalar, fikir ayrılıkları, gerginlik yaratan durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.
Evlilik için uygun: 29 Aralık tarihine kadar yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evlilik teklifi de alabilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 13, 14, 24, 27, 28 ve 31 Aralık'ta her şey gönlünüzce olacak...
KRİTİK GÜNLER: 16, 20 VE 21 Aralık'a dikkat ediniz...
YENGEÇ BURCU 23 HAZİRAN-22 TEMMUZ
İş ortamı: Ortaklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Mesafeli olun, biraz daha sakin kalın
Diyet: 13-29 Aralık tarihleri arasında diyete başlamak için oldukça uygun. Fiziksel görüntünüzle ilgili yenilikler yapmak için de son derece olumlu açılar mevcut.
İkili ilişki: İlişkilerinizde takıntılı davranmayın. Tutkuyu abartabilirsiniz. Bu ay, sizin için 'tensel çekim' ön planda.
Sağlık: Özellikle böbrek ve ürolojik hastalıklara dikkat etmelisiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 27 ve 29 Aralık'ta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz...
KRİTİK GÜNLER: 16, 21 ve 22 Aralık'ta beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz.
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
YARIN: ASLAN VE BAŞAK
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