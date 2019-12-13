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Aşkınız iki kat daha güçlü! | nda burcunuz neler söylüyor?

12 Aralık’taki dolunayın, burcunda gerçekleşmesi, bu burca, iki kat daha etki edecek. İkili ilişkilerde olumlu gelişmeler olacak. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden 'nda burcunuz neler söylüyor?' yazı dizisi...

Aşkınız iki kat daha güçlü
Dolunay'ın burcunda meydana gelmesi, İkizler için büyük şans getirecek.

Aşk: Bu ay boyunca aşk hayatınız çok olumlu geçecek. Eşinizle hiç tartışma yaşamayacak, herkese örnek olacaksınız...

Plan: Gerçekçi hedefleriniz için hareket edebilirsiniz. Planlarınızı uygulamak için de boyunca uygulamaya geçebilirsiniz.

Dikkat: İş ortamında veya iş ortaklarınızla yanlış anlaşmalar, fikir ayrılıkları, gerginlik yaratan durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.



Evlilik için uygun: 29 Aralık tarihine kadar yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evlilik teklifi de alabilirsiniz.

ŞANSLI GÜNLER: 13, 14, 24, 27, 28 ve 31 Aralık'ta her şey gönlünüzce olacak...

KRİTİK GÜNLER: 16, 20 VE 21 Aralık'a dikkat ediniz...



YENGEÇ BURCU 23 HAZİRAN-22 TEMMUZ

İş ortamı: Ortaklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Mesafeli olun, biraz daha sakin kalın

Diyet: 13-29 Aralık tarihleri arasında diyete başlamak için oldukça uygun. Fiziksel görüntünüzle ilgili yenilikler yapmak için de son derece olumlu açılar mevcut.

İkili ilişki: İlişkilerinizde takıntılı davranmayın. Tutkuyu abartabilirsiniz. Bu ay, sizin için 'tensel çekim' ön planda.



Sağlık: Özellikle böbrek ve ürolojik hastalıklara dikkat etmelisiniz.

ŞANSLI GÜNLER: 27 ve 29 Aralık'ta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz...

KRİTİK GÜNLER: 16, 21 ve 22 Aralık'ta beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz.


ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR? - ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ

YARIN: ASLAN VE BAŞAK

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