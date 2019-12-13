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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02

'in katiline iki ayrı iddianame! Ceza indirimi...

Son dakika haberi...'in katili hakkında düzenlenen iddianamelerde şüpheli hakkında ’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Ceren'in katiline iki ayrı iddianame

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi 'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. Özgür Arduç'a istenen cezalar üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına tekabül ediyor.



"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN"
İddianamelerde şüpheli hakkında 'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

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