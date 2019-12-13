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  • 13.12.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 17:56

'da feci kaza! Anne kıza tren çarptı

'da Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza geri manevra yapan lokomotif çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Hilal Bulu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da feci kaza! Anne kıza tren çarptı

'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Defne Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.

Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Hilal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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