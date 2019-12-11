Mimar Sinan'ın yapıları yığma olduğundan taşıyıcı duvarların mukavemeti için harç ve zamanla bozulmaması için de sıva çok önemlidir. Sinan yapılarda esas olarak Horasan harcı kullanmıştır. Horasan, İran'ın doğusundaki bir bölgedir. Buranın toprağıyla yapılan testi, çömlek gibi eşyalar su geçirmediği için öteden beri inşaatçılar için gözde bir malzemedir. Horasan harcı uygarlık tarihinde çok eskiden beri bilinen ve kullanılan bir malzemedir. Su geçirmez ve renginden dolayı tuğlayla uyum içinde olan Horasan harcının içine daha pek çok şey katılabilir. Bazen saman veya at kılı konarak daha esnek harç elde edilir. Bu da deprem esnasında işe yarar.
-Mimar Sinan 1575 yılında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'nde, Horasan harcı ve devekuşu yumurtası kullanmıştır.
Horasan harcına, çok sık olarak yumurta akı katılarak iyice yapışması sağlanır. Horasan harcı özellikle nem veya hamam, kuyu gibi suyla temas eden ıslak yerlerde gözenekli yapısı sayesinde çözülmediği için çok iyi bir malzemedir. Mimar Sinan, Edirne'deki Selimiye Camii dahil çok sayıdaki eserinde, deve kuşu yumurtası karışımlı Horasan harcı kullanmıştır.
Tarihi yapılarda görülen tuğla ve kiremit büyüklüğündeki parçaların, teknik olarak harç değil bugünün betonu yerine geçen taşıyıcı malzeme olduğu bilinir. Bunlara da Horasan betonu denir. Bugün Suudi Arabistan'da betona, horasan denmesinin nedeni de budur.
Mimar Sinan 1575 yılında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'nde, Horasan harcı ve devekuşu yumurtası kullanmıştır.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 8
YARIN: GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURDU
-Mimar Sinan 1575 yılında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'nde, Horasan harcı ve devekuşu yumurtası kullanmıştır.
Horasan harcına, çok sık olarak yumurta akı katılarak iyice yapışması sağlanır. Horasan harcı özellikle nem veya hamam, kuyu gibi suyla temas eden ıslak yerlerde gözenekli yapısı sayesinde çözülmediği için çok iyi bir malzemedir. Mimar Sinan, Edirne'deki Selimiye Camii dahil çok sayıdaki eserinde, deve kuşu yumurtası karışımlı Horasan harcı kullanmıştır.
Tarihi yapılarda görülen tuğla ve kiremit büyüklüğündeki parçaların, teknik olarak harç değil bugünün betonu yerine geçen taşıyıcı malzeme olduğu bilinir. Bunlara da Horasan betonu denir. Bugün Suudi Arabistan'da betona, horasan denmesinin nedeni de budur.
Mimar Sinan 1575 yılında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'nde, Horasan harcı ve devekuşu yumurtası kullanmıştır.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN BİN YILIN USTASI MİMAR SİNAN - 8
YARIN: GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURDU
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