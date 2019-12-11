Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 11 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 1 milyon 615 bin liralık ikramiyeyi iki talihli kazandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından 11 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte 11 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

11 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: Milli Piyango'nun resmi sitesi şu an yoğunluk nedeniyle açılmıyor. Sonuçlar birazdan burada olacak.