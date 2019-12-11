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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:02

11 Aralık sorgulama: MPİ nı açıkladı!

On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren nı araştırıyor. Cumartesi günü yapılan çekilişte 1 milyon 615 bin liralık ikramiyeyi iki talihlinin kazanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte haftanın sonuçları...

11 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 11 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 1 milyon 615 bin liralık ikramiyeyi iki talihli kazandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından 11 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte 11 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

11 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: Milli Piyango'nun resmi sitesi şu an yoğunluk nedeniyle açılmıyor. Sonuçlar birazdan burada olacak.

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