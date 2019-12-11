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  • 11.12.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:31

Tuğçe'yi asansör boşluğuna itmişti! Öğretim görevlisi için mahkeme kararını verdi

'da üniversite öğrencisi 'ü(22), asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan ancak genç kızın şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi 'in (31) tahliye edildiği ortaya çıktı. Olay anında kullandığının belirlenmesi üzerine hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da soruşturma başlatılan Kafes, görev yaptığı 'nce yürütülen idari soruşturma kapsamında ise açığa alındı.

Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi , 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı tarafından asansör boşluğuna itildi.

Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırılıdığı hastanede 2 kez ameliyat edildi.

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ŞİKAYETÇİ OLMADI'
Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe Ülkü Gürbüz ise ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞ
Olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa Kafes'in dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye eildiği ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde, olay anında kullandığı belirlenen Kafes hakkında ayrıca 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa Kafes'in görevli olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

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