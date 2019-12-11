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  • 11.12.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55

kullananlar dikkat! Kart bilgileri çalındı mı? Açıklama geldi

Son dönemde yapılan indirim kampanyaları ile birlikte internet üzerinden yapılan alışverişlerde yla ödeme yöntemi sıkça kullanıldı. Bu sürecin ardından sosyal medyada ortaya çıkan " sitelerinde kredi kartı bilgileri ele geçirildi" iddialarına ilişkin olarak yetkililer açıklama yaptı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kart bilgileri çalındı mı?

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, sitelerinde kayıtlı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekmekçi, kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GÜVENLİK İHLALİ TESPİT EDİLMEDİ"
Sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktaran Ekmekçi, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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