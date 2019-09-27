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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 16:54

'dan kan donduran görüntü! Sevgilisini asansör boşluğuna ittiği anlar kamerada

’da üniversite öğrencisi , tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı tarafından itildiği sırada asansör kapısının açılması sonucu boşluğa düştü. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kan donduran anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen (24), aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan arkadaşı ile gece saatlerinde arkadaşlarının oturduğu binaya geldi.

APARTMANDA KAVGA
İki arkadaş arasında apartmanın birinci kat apartman koridorunda bulundukları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Kafes, arkadaşını tutarak asansör kapısına doğru savurdu.

BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Kapının aniden açılmasıyla Tuğçe Ülkü Gürbüz asansör boşluğuna düştü. Genç kızın düşmesi üzerine arkadaşı, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Genç kız, apartman sakinleri ve sağlık görevlileri tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. , hemen olay yeri yakınındaki Numune Hastanesine kaldırıldı. Gürbüz'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"ALKOLLÜYDÜM" DEDİ
Olayla ilgili olarak polis ekipleri Mustafa Kafes'i gözaltına aldı. Kafes'in ifadesinde, olay anında sinirli olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kafes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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