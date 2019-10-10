Sevgilisi tarafından asansör boşluğuna itilmişti... Tuğçe'den şaşırtan karar

Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (24), 25 Eylül'de, araştırma görevlisi olan sevgilisi Mustafa Kafes (31) ile tartıştı. Kafes, Tuğçe'yi asansör kapısına doğru savurdu. Asansör boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.



Mustafa Kafes

Olaydan iki hafta sonra gözlerini açtı. Konuşmaya başlayan Gürbüz, "Neden tartıştığımızı hatırlamıyorum, kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

HALİT TURAN