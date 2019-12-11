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  • 11.12.2019 08:13
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 08:13

dün geceden bu yana 70 kez sallandı

’de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki lerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti. Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak geçirdi.

Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

'in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6'lık in ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.

70 SARSINTI KAYDEDİLDİ
Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

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