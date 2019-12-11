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  • 11.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:07

'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Gece saatlerinde 'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'nın Beyazıdpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine silahla saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Muammer K. ve babası Osman K.'nın silahla iş yerine ateş ettiği iddia edildi. Daha sonra çıkan arbedede Muammer K., Osman K., Ferdi E. ve Engin K. yaralandı.



Şüpheliler Muammer K. ve babası Osman K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

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