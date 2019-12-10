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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 07:49

'deki in ardından 'dan korkutan açıklama

'de peş peşe meydana gelen lerin ardından açıklama yapan Başkanı , "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." dedi.

Balıkesir'deki deprem sonrası korkutan açıklama

'de peş peşe meydana gelen lerin ardından Başkanı açıklama yaptı. Şükrü Ersoy depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!

Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez

Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor

KORKUTAN GİRİT AÇIKLAMASI
Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.

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