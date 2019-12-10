Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklama yaptı. Şükrü Ersoy depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!

Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez

Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor

KORKUTAN GİRİT AÇIKLAMASI

Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.