Balıkesir'de okullar tatil mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 51 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı yapıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük panik yaşandı. Depremin ardından okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 11 Aralık Çarşamba Balıkesir'de bugün okullar tatil mi? Valilik ve MEB'den açıklama geldi mi? İşte cevaplar...

BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de bugün okullar tatil olmayacak ve eğitim öğretime devam edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bugün okulların açık olacağını herhangi bir tatilin söz konusu olmadığını söyledi.

Depremin ardından artçı depremlerin olduğunu ama vatandaşların hissetmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehrimizin jeoloji uzmanı bize bunun sönmüş bir deprem hareketi olduğunu söyledi. Uzmanımız 'vatandaşlarımız herhangi bir panik yapmasın. Eğer evlerinde herhangi bir olumsuzluk yoksa herkes evine gidebilir' dedi. AFAD da yaptığımız toplantıda da bu olay 00.30'a kadar netleştiğinden dolayı okullarımız yarın (bugün) eğitim öğretime devam edecek. Şehrimizde her şey normal, bizim için pozitif düşünen ve endişelenen herkese çok teşekkür ederiz."