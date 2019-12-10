Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 07:11

? 11 Aralık Çarşamba Valilik ve MEB'den tatil açıklaması var mı?

Balıkesir'de bugün okullar tatil mi? Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 51 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşayan Balıkesir halkı, bugün okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, ? Valilik ve MEB'den açıklama geldi mi?

Balıkesir'de okullar tatil mi?

Balıkesir'de okullar tatil mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 51 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı yapıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük panik yaşandı. Depremin ardından okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 11 Aralık Çarşamba Balıkesir'de bugün okullar tatil mi? Valilik ve MEB'den açıklama geldi mi? İşte cevaplar...

BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de bugün okullar tatil olmayacak ve eğitim öğretime devam edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bugün okulların açık olacağını herhangi bir tatilin söz konusu olmadığını söyledi.

Depremin ardından artçı depremlerin olduğunu ama vatandaşların hissetmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehrimizin jeoloji uzmanı bize bunun sönmüş bir deprem hareketi olduğunu söyledi. Uzmanımız 'vatandaşlarımız herhangi bir panik yapmasın. Eğer evlerinde herhangi bir olumsuzluk yoksa herkes evine gidebilir' dedi. AFAD da yaptığımız toplantıda da bu olay 00.30'a kadar netleştiğinden dolayı okullarımız yarın (bugün) eğitim öğretime devam edecek. Şehrimizde her şey normal, bizim için pozitif düşünen ve endişelenen herkese çok teşekkür ederiz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBalıkesir'de okullar tatil mi? 11 Aralık Çarşamba Valilik ve MEB'den tatil açıklaması var mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri