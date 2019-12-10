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  • 10.12.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:28

'da 2 katlı kerpiç ev çöktü

Son dakika haberine göre Karatay'da bulunan 2 katlı kerpiç bir ev çöktü. Çevredekilerin "enkaz altında kalanlar var" ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

ACI HABER GELDİ
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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