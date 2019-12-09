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  • 09.12.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:33

haberi: 'daki unda 5 kişi tutuklandı

... ’da unda gözaltına alındıktan sonra bugün adliye sevk edilen 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 faklı adrese şafak vakti eş zamanlı düzenledi.



Operasyonda adreslerde, kadınlara yaptırdığı iddia edilen S.O., eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile 'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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