Son anket sonuçları oldukça merak ediliyordu. KONDA, GENAR ve Metropoll anket şirketleri son anket sonuçlarını açıkladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin, Hürriyet gazetesinde köşesine taşıdığı anketlerde, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının 24 Haziran seçimlerine benzerlik gösterdiği vurgulandı. AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin, ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici. Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın önemi dikkat çekiyor. İşte AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları ve detaylar

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