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  • 09.12.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:42

'ta 29 parça ele geçirildi

Son dakika... 'ta ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 parça ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yozgat'ta ele geçirildi! 2 bin 500 yıllık

ekipleri, ihbar üzerine 'tan 'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde durdurdu.

Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve niteliği taşıyan 8 obje bulundu.

O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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