İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yozgat'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde durdurdu.
Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve tarihi eser niteliği taşıyan 8 obje bulundu.
O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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