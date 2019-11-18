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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 23:40

'da fuhuş operasyonunda evli çift tutuklandı

'nın Akşehir ilçesinde 2'si yabancı uyruklu 4 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlılardan A.G. ve E.G, nöbetçi mahkemece tutuklandı, M.B, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'da evli çifte fuhuş operasyonu!

'nın Akşehir ilçesinde 2'si yabancı uyruklu 4 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki E.G'ye ait evde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, E.G. ve eşi A.G. (41), S.Ç. (39), H.Ö. (18), yabancı uyruklu B.M (39) ve B.B. (46) ile fuhuş yaptıkları iddia edilen A.K. (34), M.S. (28), R.A. (42), M.A.Ç. (37) ve fuhuşa aracılık eden M.B. (29) gözaltına alındı. Yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılardan E.G, A.G, M.B, B.M. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.

Zanlılardan A.G. ve E.G, nöbetçi mahkemece tutuklandı, M.B, adli kontrolle serbest bırakıldı.

B.M. ve B.B. ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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