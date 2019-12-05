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  • 05.12.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:33

'de sı! Çok sayıda ambulans sevk edildi!

durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen da, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı. İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

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