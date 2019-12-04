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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:36

lunun metrobüs çilesi bitmiyor! Vatandaş bu soğukta yürümek zorunda kaldı!

Yerel seçimlerden sonra göreve gelen ’li Başkanı yönetimi metrobüs sınavında sınıfta kaldı. İş saatlerinde fazla yoğunluk nedeniyle vatandaşı isyan etmişti. Bu sefer de arıza yaptı. Vatandaşlar yürüyerek metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı.

İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor!

'un trafik yükünü büyük ölçüde azaltan metrobüslerden biri az önce Şükrübey durağına yakın bir yerde arıza yaptı. Metrobüsten inen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Avcılar yönüne giden metrobüs 15.50 sıralarında arızalandı.

Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar arızalı araçtan inerek metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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