İstanbul'un trafik yükünü büyük ölçüde azaltan metrobüslerden biri az önce Şükrübey durağına yakın bir yerde arıza yaptı. Metrobüsten inen vatandaşlar soğuk havada yürümek zorunda kaldı.
Metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Avcılar yönüne giden metrobüs 15.50 sıralarında arızalandı.
Arızalı araç nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar arızalı araçtan inerek metrobüs yolunda yürüdü. Arızalı aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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