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  • 05.12.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:15

6 Aralık 'da yarın mi? Kar tatili var mı? açıklaması...

6 Aralık 'da yarın mi? Konya kar tatili tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. 6 Aralık günü Konya'da hava sabah saatlerinde 2 derece, öğle saatlerinde 4 derece olacak. Yağmur ve karın görülmediği Konya'da yarın hava az bulutlu olacak. Konya'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek. İşte güncel Konya raporu ve detaylar...

6 Aralık Konya'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

Konya'da yaşayan vatandaşlar, "Okullar tatil oldu mu, kar tatili var mı?" Sorularının yanıtını Google'da arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu açıklamaları güncel olarak yapılıyor. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Konya'da yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Konya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır. Kar taneleri, havanın sürtünmesinden dolayı, yavaş olarak yağarlar. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 ARALIK CUMA

Konya'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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