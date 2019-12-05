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  • 05.12.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:15

6 Aralık 'de yarın mi? Kar tatili var mı? açıklaması...

'de yaşayan vatandaşlar, " oldu mu, kar tatili var mı?" Sorularının yanıtını Google'da arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaları güncel olarak yapılıyor. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Eskişehir'de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Eskişehir'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün Eskişehir'de kar yağışı saat sabah 06.00'da başlayacak. Sulu kar öğleden sonra yerini etkili kar yağışına çevirecek. İşte Eskişehir için saatlik hava durumu tahmini.

6 Aralık Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

6 Aralık Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili son dakika Eskişehir Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. 6 Aralık 2019 Cuma günü Eskişehir'de kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Eskişehir'de kar yağışı yarın yani 6 Aralık Cuma günü etkisi kaybetmesi bekleniyor. Peki 6 Aralık Cuma Eskişehir'de okullar tatil olur mu gözler Eskişehir Valiliği tatil haberinde. İşte güncel Eskişehir hava durumu raporu ve detaylar...

6 ARALIK CUMA ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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