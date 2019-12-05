6 Aralık Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili son dakika Eskişehir Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. 6 Aralık 2019 Cuma günü Eskişehir'de kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Eskişehir'de kar yağışı yarın yani 6 Aralık Cuma günü etkisi kaybetmesi bekleniyor. Peki 6 Aralık Cuma Eskişehir'de okullar tatil olur mu gözler Eskişehir Valiliği tatil haberinde. İşte güncel Eskişehir hava durumu raporu ve detaylar...

6 ARALIK CUMA ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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