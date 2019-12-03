İstanbul'da barajlardaki su seviyesi adeta alarm veriyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
DAHA ÖNCE SUYLA DOLU YERLER ŞİMDİ KUPKURU!
A Haber İstanbul'daki baraj sorununu ekranlara getirdi. Yayınlanan görüntülerde, daha önce su ile dolu olan alanların şu an içinde bulunduğu kurak durum dikkat çekti.
İSKİ TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 36'lare düşmesi üzerine, 'İstanbul'un 100 günlük su kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt geldi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un 310 milyon metreküp suyu olduğunu belirtip, tasarruf çağrısı yaptı.
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