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  • 05.12.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:24

ı Abdülhamit Gül'den cinayetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre ı Abdülhamit Gül, evinin önünde vahşice katledilen 'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor." dedi.

Bakandan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş açıklama

ı , cinayeti ile ilgili olarak ''Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor. Zanlı 1 Aralık'ta firar etti'' dedi. Bakan Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili olarak da "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

Bakan Gül, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır.

Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.

Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.

Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır.''

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