Yeni tip sigara paketleri nasıl olacak? Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık Perşembe (bugün) gününden itiabern geçildi. Bugünden itibaren eski paketlerdeki tütün mamulleri üretilmeyecek. Sigara tiryakileri, yeni tip sigara paketlerinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni tip sigara paketleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

YENİ TİP SİGARA PAKETLERİ NASIL OLACAK?

Yeni tip sigara paket ugulamasıyla paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

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