Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.12.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:53

Evinin kapısını açtı bir anda karşısına çıktı! Apartmanda paniği

Sultangazi'de bulunan bir apartmanın açık unutulan giriş kapısından içeriye cinsi bir köpek girdi. Apartman sakinleri karşılarında gördükleri manzara karşısında bir anda neye uğradığını şaşırırken, durumu yetkililere haber verdi.

Evinin kapısını açtı bir anda karşısına çıktı

Sultangazi'de dış kapısı açık apartmana giren cinsi köpek, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana dün giren pitbull cinsi köpek, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın açık olan dış kapısından içeri giren pitbullu gören apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Görevli ekibin gelmesi beklenirken, bazı bina sakinleri evlerinden dışarı çıkmazken, dışarıda olan bina sakinleri de içeri giremedi. Olay yerine gelen veteriner ekipleri, apartmana girdi. Köpeğin uysal olduğunu fark eden ekipler, yanına çağırarak kucağına aldı. Köpek, ekipler tarafından barınağa götürüldü.



Bina sakinlerinden Ayşe Yıldız, "Kendim görmedim, ama ihbar ettim. Sokağa salmak istemedim açıkçası. Çünkü çocuklara da tehlike saçıyor. O yüzden ihbar ettim, Geldiler, aldılar sağ olsunlar. Yanına yaklaşamadım, içeri de giremedim." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEvinin kapısını açtı bir anda karşısına çıktı! Apartmanda pitbull paniği
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri