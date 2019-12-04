Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
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