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  • 04.12.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 11:35

'da facia ucuz atlatıldı! Yolcu minibüsü cayır cayır yandı

Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı. İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

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