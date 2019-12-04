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"Hiçbir filmde böyle korkunç bir cezaevi görmedim..."

, dünya turuna çıktı. Kuveyt’teyken sahte para kullandığı için gözaltına alındı. Tam 10 gün cezaevinde kaldı. İlk uçakla ülkesine dönen genç, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Hiçbir filmde böyle korkunç bir cezaevi görmedim...

O'para'syon
İstanbul'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli 34 yaşındaki Durmuş Ağkuş, dünya turuna çıktı. Soluğu Kuveyt'te aldı. Ancak kendisinden 10 gün boyunca haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Kuveyt'teki güvenlik güçleri düğmeye bastı. Yapılan incelemenin ardından gencin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Ağkuş'un taksiciden aldığı ve sahte olduğunu bilmediği parayı alışverişte kullandığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yetkililerin araya girmesiyle serbest kalan ve ilk uçakla 'ye dönen gezgin genç, başından geçenleri sosyal medya hesabından anlattı. "Hiçbir filmde böyle korkunç bir cezaevi görmedim. Yerde yattık. Pis sulardan içtik" ifadesini kullandı.



Çıktığı dünya turunda eğlenceli anlar yaşayan Durmuş'un Kuveyt gezisi kabusa döndü.

CEYHAN TORLAK

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