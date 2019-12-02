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Dünyayı gezen korkuttu!

Dünyayı gezen , Kuveyt gezisi sırasında yaklaşık iki hafta önce kayboldu. Ağkuş'tan haber alamayan yakınları, 'na bağlı ile irtibata geçerek kayıp ihbarında bulundu. Dün ise geldi. Genç adam sağ olarak bulundu. Ailesi ise büyük sevinç yaşadı.

Durmuş korkuttu
'de tanınmış gezginlerden 34 yaşındaki Durmuş Ağkuş, Kuveyt gezisi sırasında yaklaşık iki hafta önce kayboldu. Hayatından endişe edilen ve bekar olduğu öğrenilen Ağkuş'un 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yaptığı, ablası Çiğdem Ağkuş'un da doktor olduğu öğrenildi. Bir süredir Ağkuş'tan haber alamayan yakınları, 'na bağlı ile irtibata geçerek kayıp ihbarında bulundu. Dün ise iyi haber geldi. Genç adam sağ olarak bulundu. Ailesi ise büyük sevinç yaşadı.


34 yaşındaki , yakınları ve takipçileri rahat bir nefes aldı.

CEYHAN TORLAK

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