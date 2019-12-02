Türkiye'de tanınmış gezginlerden 34 yaşındaki Durmuş Ağkuş, Kuveyt gezisi sırasında yaklaşık iki hafta önce kayboldu. Hayatından endişe edilen ve bekar olduğu öğrenilen Ağkuş'un İstanbul 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yaptığı, ablası Çiğdem Ağkuş'un da doktor olduğu öğrenildi. Bir süredir Ağkuş'tan haber alamayan yakınları, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kuveyt Büyükelçiliği ile irtibata geçerek kayıp ihbarında bulundu. Dün ise iyi haber geldi. Genç adam sağ olarak bulundu. Ailesi ise büyük sevinç yaşadı.
34 yaşındaki Durmuş Ağkuş, yakınları ve takipçileri rahat bir nefes aldı.
CEYHAN TORLAK
34 yaşındaki Durmuş Ağkuş, yakınları ve takipçileri rahat bir nefes aldı.
CEYHAN TORLAK
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