6 Aralık Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? Kırklareli'de yarın okullar tatil mi 6 Aralık Kırklareli'de kar tatili var mı? Kırklareli Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kırklareli'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Trakya sınırından kar giriş yaptı. Kırklareli, Dereköy beyaza büründü! Peki Kırklareli'de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Kırklareli'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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