Bolu'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe Bolu kar tatili için MEB açıklaması geldi mi?

Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Bolu'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri birçok ilde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. Okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz yapılmadı.