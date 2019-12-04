6 Aralık Bilecik ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Bilecik, Kastamonu kar tatili son dakika Bilecik, Kastamonu Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Bilecik ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kırklareli'de kar tatili var mı? Bilecik ve Kastamonu'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor.



Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? (5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

BİLECİK VE KASTAMONU'DA KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik ve Kastamonu'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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