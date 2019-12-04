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Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? (5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Sorularının cevabı haberimizde yer alacak. Ülkenin büyük bir kısmı kara teslim oluyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya, Bilecik ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte il il kar yağışı listesi ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

04.12.2019 12:19 - Son Güncelleme: 04.12.2019 12:19
Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? (5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? (5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi) Meteoroloji raporuna göre, bugün yurdun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da ise havanın yağmurlu olması bekleniyor.

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Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. İç bölgelerdeki yağış cuma günü doğu bölgelere çekilecek ve haftasonu tamamen yurdu terketmiş olacak. Ankara, Kayseri, Kütahya, Sivas başta olmak üzere bugün bir çok ilde kar yağışı yaşamı etkileyebilir. Kar yağışı görülen illerin 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.


Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

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