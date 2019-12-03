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  • 03.12.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 13:30

Son dakika: 'de korkutan !

Son dakika haberine göre 'de Datça açıklarında saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Öte yandan 'da da merkez üssü Kızılcahamam olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Akdeniz'de korkutan deprem!

'de 'nın Datça ilçesinin 158,20 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem, saati ile 12.45'te gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 35.2466 enleme 27.1506 boylamda gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak ölçtü.

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