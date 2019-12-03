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  • 03.12.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:51

Son dakika: 'de TIR devrildi, yol kapandı

Son dakika haberine göre Otoyolu mevkii istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.


Olay, Otoyolu mevkisi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. nedeniyle Edirne istikameti yönünde trafik durdu. Çöp kamyonu ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

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