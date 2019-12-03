Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşemn depremin merkez üssü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi olarak açıklandı. Saat 12.06'da gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte 3 Aralık son depremler listesi...
Detaylar birazdan...
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