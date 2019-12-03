Geçtiğimiz aylarda İstanbul-Silivri açıklarında yaşanan sarsıntılar vatandaşları olası Marmara depremi ile ilgili tedirgin etmişti. Bu konunun üzerine birçok uzmandan ise açıklamalar gelmişti. Son olarak dünyaca ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı'nda son dakika açıklamalarında bulundu ve uyardı. Bohnhoff, Beklenen Marmara depremini İstanbul'a etkisinin 17 Ağustos depreminden daha fazla olacağı yönünde uyarılarda bulunurken, önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. İşte deprem uzmanının o açıklamaları…

ALMAN DEPREM UZMANI İSTANBULLULARI UYARDI! '17 AĞUSTOS'TAN BÜYÜK OLACAK'

İstanbul Deprem Çalıştayı'nda konuşan Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, tehlikenin her geçen gün arttığını belirtti ve uyardı. İşte uzman ismin o açıklamaları;

'7.4 BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÜZERİNDE OLMAYACAK'

İstanbul Deprem Çalıştayı'nda konuşan Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, tehlikenin her geçen gün arttığını belirterek uyardı; "Marmara genelindeki sismik gözlem çalışmalarımızdan yola çıkarak, büyük depremin büyüklüğünün 7.4'ün üzerinde olmayacağını belirtmek isterim.

'17 AĞUSTOS'TAN BÜYÜK OLACAK'

Ancak sarsıntının İstanbul merkezine çok yakın bir mesafede yaşanacak olması nedeniyle etkisi 17 Ağustos'tan büyük olacak." Çalıştayda bir konuşma yapan Dr. Fouad Bendimerad ise, "Dirençli bir şehir olması için yeni yerleşim planları yapılmalı" dedi.

Prof. Dr. Marco Bohnhoff, "Çınarcık'tan Adalar'ın açığına uzanan 40 kilometrelik fay hattı ile Silivri-Bakırköy açıklarına uzanan orta segment kilitlenmiş durumda. Beklenen kırılmanın bu segmentten birinde gerçekleşeceğini öngörüyorum" dedi.

GONAF projesi kapsamında Adalar ve Tuzla'da açılan kuyulara yerleştirilen sismik ölçüm cihazlarınını önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bohnhoff, şunları anlattı: "GPS ve sismik ölçüm aletlerinden gelen veriler erken uyarı açısından hayati öneme sahip. Bu cihazlar 2016'da Yalova'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin öncülerini tespit etti. Son olarak Silivri açıklarında meydana gelen depremden bir gün öncede mikro sismik hareketler kaydedildi.

Deniz tabanına yerleştirilecek mikro deprem ölçerler erken uyarı ve hayat kurtarma açısından büyük önem taşıyor. İstanbul için depremin başlaması ile şehirde şiddetli sarsıntıların yaşanması arasında en fazla 2 ila 6 saniyelik bir süre var. Bu ne yazık ki çok az bir süre. Bu süre en iyi ihtimalle ancak otomatik olarak trafik lambalarının kırmızıya dönüştürülmesi, tünel ve köprülerin kapatılması, doğal gaz akışının kesilmesi için kullanılabilir. Deniz tabanına yerleştirilecek cihazların sayısı arttıkça erken uyarı süresi de uzayacak" diye konuştu.