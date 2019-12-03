Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın bir dilekçesi daha ortaya çıktı: Yalçın Özalpay'dan korkuyorum. Bana tecavüz etti. Kezzap atıp öldüreceğini söyledi. Hayatımdan endişe ediyorum.
Tedbir kararı olmasına rağmen sonuç alamadım. Savcıdan rica ediyorum, ben öldükten sonra mı yardımcı olacaksınız!
KATİL YALÇIN ÖZALPAY
Tedbir kararı olmasına rağmen sonuç alamadım. Savcıdan rica ediyorum, ben öldükten sonra mı yardımcı olacaksınız!
KATİL YALÇIN ÖZALPAY
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