Eskişehir’de eski kocası tarafından vahşice katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın çantasında yeni bir el yazısı bulundu. Arslan, Eskişehir Başsavcılığı’na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde kendisini darp eden kocasının defalarca tecavüz ettiği gibi birçok yaşadığı olaydan bahsettiği yardım mektubu ortaya çıktı.