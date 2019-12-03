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'ın bir dilekçesi daha ortaya çıktı! Her satırı dehşet...

Eski eşinin satırla öldürdüğü 'ın bir dilekçesi daha ortaya çıktı: 'dan korkuyorum. Bana tecavüz etti. Kezzap atıp öldüreceğini söyledi. Hayatımdan endişe ediyorum. Tedbir kararı olmasına rağmen sonuç alamadım. Savcıdan rica ediyorum, ben öldükten sonra mı yardımcı olacaksınız!

Her satırı dehşet

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