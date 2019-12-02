Zeka küpü İrem

Türk Zeka Vakfı tarafından düzenlenen okullar arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın ikinci elemeleri sonuçlandı. Küçükçekmece TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu öğrenci grubu İrem Akcan, Beyzanur Karatepe, Feyza Gündöndü Marmara Bölgesi ikincisi oldu. Finaller Ankara'da yapılacak.
- Yaşam
- 02.12.2019
- Gazete
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