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  • 02.12.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 00:30

'te uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

'te, uyruklu Sayid Abdilharababad isimli bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu. Bölgedeki incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

İran uyruklu bir kişi İstanbul'da ölü bulundu!

Fatih'te, uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sayid Abdilharababad'dan haber alınamaması ve yaklaşık bir ay önce Aksaray Küçük Langa Caddesi'ndeki iki katlı binada kiraladığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polisler Abdilharababad'ın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, Abdilharababad'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

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