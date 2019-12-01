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  • 01.12.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 23:25

-Erzincan karayolunda devrildi! Çok sayıda yaralı var

-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle devrildi. da ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle devrildi. da ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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