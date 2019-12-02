16. Yüzyıl'ın başlarından itibaren Basra Körfezi'nde Portekiz tehlikesi başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, bölgeye çıkarma yaptı. Basra ve Lahsâ'nın alınmasıyla körfezin güney kıyıları korumaya alındı. Bunun üzerine başta İngilizler olmak üzere diğer Avrupa devletleri, Arap kabileleriyle temas kurmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi de İngilizler'le ortak hareket etti. İslam'a karşı güç birliği yaptı. İngiltere, Körfez'deki şeyhleri kendi tarafına çekmek için her türlü manevrayı yaptı. Şeyhlerin İstanbul'a başkaldırmaları için siyasî destek verdi, para ve hatta silâh dağıttı.
KATAR SADIK KALDI
Abu Dabi'nin şeyhleri İngiltere'den sağladıkları silahlar ile Osmanlı'ya sadık kalan Katar'a saldırdı. Tarihî belgeler, Abdullah bin Zayed'in 19. asırda yaşamış olan büyük dedesi Şeyh Zayed'in, İngilizler'in tahrikiyle Katar'a saldırdığını, cinayetler işleyip hırsızlık yaptığını kanıtladı. Bugünkü yönetimin soyu, halkı öldürüp mallarını çaldı. Saldırıya uğrayanlar ise Bahreyn'e sığınmak zorunda kaldı. İstanbul, valilerine ve kaymakamlarına emirler gönderip şeyhlerin başkaldırılarını operasyonlarla engellemeye çalıştı.
MEDİNE KAHRAMANI
400 yıl boyunca Osmanlı tarafından yönetilen bugünkü BAE, Müslümanlar'a zulüm edecek adımlar atmaya başladı. Çöl Kaplanı olarak bilinen Medine Kahramanı Fahrettin Paşa hala günümüzde BAE yöneticilerinin sözlü saldırısına maruz kaldı.
Fahreddin Paşa
Başkan Erdoğan, Şeyh Zayed'in torunlarına "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, Fahreddin Paşa Medine korumasını yaparken senin ceddin neredeydi?" diyerek tepki gösterdi.
BAE'nin eski yöneticileri, İngilizler'le beraber hareket ediyordu.
BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI -9
YARIN: KATAR EMİRİ'NİN EMRİ NEYDİ?
KATAR SADIK KALDI
Abu Dabi'nin şeyhleri İngiltere'den sağladıkları silahlar ile Osmanlı'ya sadık kalan Katar'a saldırdı. Tarihî belgeler, Abdullah bin Zayed'in 19. asırda yaşamış olan büyük dedesi Şeyh Zayed'in, İngilizler'in tahrikiyle Katar'a saldırdığını, cinayetler işleyip hırsızlık yaptığını kanıtladı. Bugünkü yönetimin soyu, halkı öldürüp mallarını çaldı. Saldırıya uğrayanlar ise Bahreyn'e sığınmak zorunda kaldı. İstanbul, valilerine ve kaymakamlarına emirler gönderip şeyhlerin başkaldırılarını operasyonlarla engellemeye çalıştı.
MEDİNE KAHRAMANI
400 yıl boyunca Osmanlı tarafından yönetilen bugünkü BAE, Müslümanlar'a zulüm edecek adımlar atmaya başladı. Çöl Kaplanı olarak bilinen Medine Kahramanı Fahrettin Paşa hala günümüzde BAE yöneticilerinin sözlü saldırısına maruz kaldı.
Fahreddin Paşa
Başkan Erdoğan, Şeyh Zayed'in torunlarına "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, Fahreddin Paşa Medine korumasını yaparken senin ceddin neredeydi?" diyerek tepki gösterdi.
BAE'nin eski yöneticileri, İngilizler'le beraber hareket ediyordu.
BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI -9
YARIN: KATAR EMİRİ'NİN EMRİ NEYDİ?
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