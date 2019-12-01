Afrika’daki son Osmanlı! "Osmanlı torunu olmaktan çok mutluyuz" | Muhteşem Osmanlı

Sultan Abdülaziz Han döneminde Ümit Burnu'na İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki bazı ihtilafları çözmek için gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, hala hayatta. Hişam Nimetullah Efendi, "Osmanlı sonrasında Cumhuriyet kuruldu lakin biz halen Osmanlıyız. Zira dedemizi Ümit Burnu'na Osmanlı gönderdi ve Osmanlı Devleti'ni temsilen dedem hayatının sonuna kadar Güney Afrika'da kaldı. Biz de Güney Afrika'da kalan Osmanlılarız" dedi.
Hişam Nimetullah Efendi
Bu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hişam Nimetullah Efendi, şöyle konuştu: Büyük dedem Güney Afrika'ya gönderilmeden önce yerli Müslümanlar ölülerini dahi toprağa yanlış şekilde gömüyorlarmış. Onlara, bir Müslüman'ın nasıl toprağa verileceğini, orucun ve diğer ibadetlerin nasıl doğru şekilde yapıldığını öğretmiş. Hatta kısa sürede öğrendiği Afrikaans dilini ilk defa geliştiren bir ilim adamı olarak tanındı. Oğlu Ahmet Ataullah Bey; Güney Afrika, İstanbul ve Mısır'da eğitim gördü. Güney Afrika'nın ilk Müslüman siyasetçisi olarak tarihe geçti." Ataullah Bey, 1901 yılında Sultan Abdulhamid Han'ın özel emri ile Singapur'da görevlendirilen ilk Osmanlı Büyükelçisi oldu. Ancak 1903'te İngilizler tarafından tertiplenen bir suikastle şehit edildi.
Ebubekir Efendi
Ebubekir Efendi'nin diğer oğlu Müderris Hişam Nimetullah Efendi de babasının izinden giderek önemli eserler ve hizmetler verdi. Sömürge yönetimine karşı Müslümanların hak mücadelelerine önderlik etti. Ayrıca Hicaz Demiryolu için Güney Afrika'nın çeşitli yerlerinden para toplayarak proje için Osmanlı'ya katkıda bulunmuştur. Yıllarca Ümit Burnu'nda hizmet verdiği Nur'ul Osmaniye Camisi halen ayaktadır.
Sultan Abdülaziz Han
Hişam Nimetullah Efendi
Bu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hişam Nimetullah Efendi, şöyle konuştu: Büyük dedem Güney Afrika'ya gönderilmeden önce yerli Müslümanlar ölülerini dahi toprağa yanlış şekilde gömüyorlarmış. Onlara, bir Müslüman'ın nasıl toprağa verileceğini, orucun ve diğer ibadetlerin nasıl doğru şekilde yapıldığını öğretmiş. Hatta kısa sürede öğrendiği Afrikaans dilini ilk defa geliştiren bir ilim adamı olarak tanındı. Oğlu Ahmet Ataullah Bey; Güney Afrika, İstanbul ve Mısır'da eğitim gördü. Güney Afrika'nın ilk Müslüman siyasetçisi olarak tarihe geçti." Ataullah Bey, 1901 yılında Sultan Abdulhamid Han'ın özel emri ile Singapur'da görevlendirilen ilk Osmanlı Büyükelçisi oldu. Ancak 1903'te İngilizler tarafından tertiplenen bir suikastle şehit edildi.
Ebubekir Efendi
Ebubekir Efendi'nin diğer oğlu Müderris Hişam Nimetullah Efendi de babasının izinden giderek önemli eserler ve hizmetler verdi. Sömürge yönetimine karşı Müslümanların hak mücadelelerine önderlik etti. Ayrıca Hicaz Demiryolu için Güney Afrika'nın çeşitli yerlerinden para toplayarak proje için Osmanlı'ya katkıda bulunmuştur. Yıllarca Ümit Burnu'nda hizmet verdiği Nur'ul Osmaniye Camisi halen ayaktadır.
Sultan Abdülaziz Han
BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI -8
YARIN: OSMANLI BAE'DE
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